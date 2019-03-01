المجلس التصديرى: 1.3مليار دولار صادرات الجلود 2018.. ونستهدف زيادتها 15%

قال نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، إن المجلس عرض خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى رؤيته لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، ومقترحاته لمنظومة المساندة التصديرية الجديدة.

وأضاف إلياس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حجم صادرات المجلس خلال العام الماضى بلغ 1.3 مليار دولار، ويستهدف المجلس زيادتها بنسبة 15% سنوياً ليتم مضاعفتها خلال 5 سنوات.

واقترح المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، برنامجًا لتشجيع الصادرات المصرية من الكتب والورق والمصنفات الفنية ومنتجات صناعة الطباعة والتغليف، وتمت الإشارة إلى أن هذه الصناعة تلعب دوراً هاماً مكملاً ومتمماً للعديد من الصناعات، كما تخدم صناعات أخرى كثيرة بمنتجات وسيطة فى تغليف منتجاتها، وتلعب دوراً أساسياً فى جميع الصناعات والأنشطة الاقتصادية.

ويعمل بالقطاع نحو 7577 شركة مصنعة، من بينها 300 شركة مصدرة بانتظام، بعدد عمالة مباشرة يصل لنحو 1.5 مليون عامل، باستثمارات تبلغ نحو 385 مليار جنيه تقريباً.

وتمثل مواد التغليف نسبة 3-4% من سعر بيع المنتج الصناعى، وعليه فإن صادرات القطاع غير المباشرة تمثل 4% من صادرات مصر السلعية، بالإضافة للأسواق المستهدفة فإن موقع مصر الجغرافى يجعل فرصها فى التصدير وخاصة إلى أوروبا وأفريقيا وروسيا كبيرة جداً.