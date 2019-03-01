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العراق يطالب بإعادة جثامين نساء إيزيديات أعدمهن "داعش" فى سوريا

الجمعة، 01 مارس 2019 11:14 ص
العراق يطالب بإعادة جثامين نساء إيزيديات أعدمهن "داعش" فى سوريا داعش
أ ش أ
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طالبت وزارة الهجرة العراقية اليوم الجمعة بإعادة جثامين النساء الإيزيديات الـ50 اللاتى أعدمهن تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة الباغوز السورية.

وقال وزير الهجرة العراقي، نوفل بهاء موسى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن بلاده تطالب الجهات المعنية بـ"إعادة الجثامين بعد توثيقها بالطرق القانونية"، متعهدا، فى الوقت نفسه، بتقديم الدعم لذوى الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم.

كانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت، فى وقت سابق، بأن قوات النخبة البريطانية عثرت أثناء قيادتها للهجوم على آخر معقل لداعش فى سوريا على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة عراقية قتلن على أيدى عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة الباغوز بمحافظة دير الزور شرقى سوريا.

 

 


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