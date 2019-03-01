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الجمعة، 01 مارس 2019 04:44 م
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العثور على 34 شخصا من الروهينجا تقطعت بهم السبل على شاطئ شمال ماليزيا

الجمعة، 01 مارس 2019 04:27 م
العثور على 34 شخصا من الروهينجا تقطعت بهم السبل على شاطئ شمال ماليزيا الروهينجا
أ ش أ
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عثرت السلطات الماليزية على 34 شخصًا من نساء وأطفال الروهينجا المسلمين تقطعت بهم السبل على طول شاطئ بولاية برليس شمالى ماليزيا.

وقال مسئول بالشرطة بمدينة كانجار عاصمة الولاية الماليزية - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن من بين الأشخاص الروهينجا ثمانية أطفال يعانون من حالة ضعف وجوع وكانوا ملطخين بالوحل عندما عثر عليهم أهالى المدينة فى وقت سابق اليوم، حيث يُعتقد أنهم قادمين من تايلاند بواسطة متاجرين البشر، مشيرًا إلى أنه تم إطعامهم وتسليمهم لمسئولى الهجرة فى البلاد.

ومن جانبه، قال مسئول بمجلس الأمن الوطنى بماليزيا، نور محمد شريف، إن الهيئة الاتحادية على علم بالدخول غير المشروع لهؤلاء الأشخاص، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات التى أدت إلى هذا الأمر.


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