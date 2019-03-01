العثور على طفل رضيع فى "القمامة " بشبرا الخيمة ونقله لحضانة ناصر العام

القليوبية-نيفين طه

عثر أهالى شبرا الخيمة على طفل رضيع ، ملقى فى مكان مخصص لتجميع "القمامة " وعلى الرغم من تعرض الطفل ، لنهش الكلاب ، الا أنه مازال على قيد الحياة ، وتم نقله لحضانة مستشفى ناصر العام ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، اخطا من العميد صموئيل عطاالله ، مأمور قسم أول شبرا الخيمة ، وعلى الفورتم بنقل الطفل لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة ، واتخاذ الإجرءات الطبية ،وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .