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العثور على طفل رضيع فى "القمامة " بشبرا الخيمة ونقله لحضانة ناصر العام

الجمعة، 01 مارس 2019 08:41 م
العثور على طفل رضيع فى "القمامة " بشبرا الخيمة ونقله لحضانة ناصر العام
القليوبية-نيفين طه
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 عثر أهالى شبرا الخيمة على طفل رضيع ، ملقى فى مكان مخصص لتجميع  "القمامة " وعلى الرغم من تعرض الطفل ،  لنهش الكلاب ، الا أنه مازال على قيد الحياة ، وتم نقله لحضانة مستشفى ناصر العام ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 
 
تلقي  اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، اخطا  من العميد صموئيل عطاالله ، مأمور قسم أول شبرا الخيمة ، وعلى الفورتم  بنقل الطفل لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة ، واتخاذ الإجرءات الطبية ،وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
 
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