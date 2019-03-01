السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

كتبت فاطمة شوقى

الرحلات إلى أماكن العائلة المقدسة فى مصر، ليس مسار جديد، وليس بالضرورة دينيا، ولكنه فوق كل شئ تاريخى وثقافى، ووفقا لوكالة "سى فياجيا" الإيطالية فإن مصر ليست فقط البحر والأهرامات، ولكن أيضا رحلات ثقافية وأثرية وروحية على خطى العائلة المقدسة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الخط يتجه إليه المزيد والمزيد من السياح من شتى أنحاء العالم وخاصة إيطاليا، وليس فقط من الحجاج، فهم يسيرون لإكتشاف الجانب المجهول من هذا البلد الجميل،والكشف عن الوجه الروحى لمصر.

ويشمل مسار الرحلة على طول مسار العائلة المقدسة 32 موقعًا، وتوزع ثمان منها على محافظات المنيا وأسيوط والإسكندرية والقاهرة.

ويبدأ خط سير الرحلة من منطقة القاهرة القديمة ، حيث تصل برحلات مباشرة من إيطاليا،و كانت هذه المنطقة تعرف فيما مضى بقلعة بابل ، وهى المكان الذى تعيش فيه العائلة المقدسة فى كنيسة القديس سرجيوس.

كما تشمل الجولة كنيسة معلقة وبعد ذلك الحى الجنوبى فى القاهرة من المعادى ، حيث يمكنك زيارة كنيسة مريم العذرا، ثم يتحركوا نحو وادى النطرون ، على الجانب الغربى من النيل ، وهو منخفض الصحراء الذى يقع على بعد 23 متراً تحت مستوى سطح البحر ، حيث توجد معظم الأديرة والكنائس، وتضم المنطقة دير القديس بيشوى والدير السورى ودير باروموس.

وتعتبر منطقة وادى النطرون واحدة من أكثر المناطق قدسية بالنسبة للمسيحية حيث عاش العديد من الرهبان والنساك فى هذه الصحراء أو على التلال التى تصطف بها ، لتجذبها العزلة وصلابة الحياة.

وسيذهبون إلى دير لجبل الطير بالمنيا، حيث توجد شجرة الغار المقدسة المعروفة باسم "المصلى"، فى دير المحرق، والمواقع الأثرية الأخرى بأسيوط، على الضفة اليسرى للنيل ، فى كهف العائلة المقدسة قضى ستة أشهر.

وتشمل المراحل الأخيرة من رحلة العائلة المقدسة دير درنكة، حيث يوجد كهف الجبل القديمة حيث توقفت العائلة المقدسة قبل رحلة العودة، وأخيرا جبل سيناء حيث تلقى موسى الوصايا العشر.

كما أن لهذه الرحلة، بالإضافة إلى الجانب الروحى، مشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة والمواقع التى تحيط بها طبيعة فريدة مثل الطبيعة المصرية.

وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، طلب بنفسه هذا المسار الجديد الذى يجلب مئات الزائرين للبلاد.

تستمر الجولة حوالى ثمانية أيام ، ويمكن أن تقترن بعطلة مريحة على شاطئ مصرى جميل، ورحلة نيلية أيضا.