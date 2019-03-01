video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تستكمل انتصاراتها للمرأة.. ياسمين الميمنى أول مساعد طيار بالمملكة

الجمعة، 01 مارس 2019 05:13 م
السعودية تستكمل انتصاراتها للمرأة.. ياسمين الميمنى أول مساعد طيار بالمملكة ياسمين الميمنى
إيمان حنا
إضافة تعليق

تستكمل المرأة  السعودية مسيرة انتصاراتها التى حظيت باهتمام العالم كله، فبعد تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة فى الولايات المتحدة الأمريكية، عينت شركة طيران سعودية أول فتاة فى وظيفة مساعد طيار.

 

ورغم أن القانون لم يكن يمنع عمل الفتيات فى قيادة الطائرات، إلا أن العرف قد جرى على عدم عملهن بالمجال.

 

تم فتح باب التقدم منذ نحو ثلاثة أشهر تقدم لوظيفة مساعد طيار على خطوطه، وأن العشرات تقدموا لهذا المنصب، وأسفرت الاختبارات عن فوز الكابتن "ياسمين الميمنى"، وأنها ستعين بعد استكمال كافة التدريبات فى وظيفة مساعد طيار بالشركة.

 

تمثل تلك الخطوة أهمية كبرى في مجال الطيران، خاصة أنه تم توظيف بعض المضيفات في شركات الطيران السعودية، وأن الفترة المقبلة ستفتح الباب لتعيين الفتيات في غرف قيادة الطائرات، وفي كافة الإدارات الأخرى، طبقا للكفاءة والقدرة على العمل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل زعيم القاعدة أسامة بن لادن

محمد عطوة يدعم تشكيل الرائد ضد القادسية فى الدورى السعودى

محمد بن سلمان يوفد وزير الخارجية السعودى إلى إسلام آباد

ياسمين الميمنى

أول مساعد طيار سعودية

المرأة فى المملكة

انتصارات المرأة السعودية




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة