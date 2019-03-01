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"الزراعة": الانتهاء من استيراد 112 ألف طن تقاوى بطاطس للموسم الصيفى

الجمعة، 01 مارس 2019 07:00 ص
"الزراعة": الانتهاء من استيراد 112 ألف طن تقاوى بطاطس للموسم الصيفى بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال  الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما جرى الانتهاء من استيراده من تقاوى البطاطس من عدة دول مختلفة من الاتحاد الأوروبى، استعدادًا للزراعات الجديدة سواء للإنتاج المحلى أو التصدير بلغت 112 ألف طنًا.

 

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أن جميع  شحنات تقاوى البطاطس التى تم استيرادها، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية، التى تتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير خلال موسم  الزراعات الجديدة، حيث تم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليًا بمشروع العفن البنى بالبطاطس التى أكدت  خلوها من الأمراض.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن أن استيراد تقاوى البطاطس، طبقًا للقرار الوزارى الأخير، الذى يحدد الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها فى الاستيراد والمعمول بها فى مصر، موضحًا منع دخول الرتب المتخصصة التى تكون حساسة بالأمراض والحشرات، وتكون التقاوى المستوردة من مناطق الإنتاج الخالية من الأمراض الحجرية، وبشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوى، وإقرار ما يفيد استيفاءها للاشتراطات الحجرية المصرية، وخلوها من الحشرات والأمراض.

 


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