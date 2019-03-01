الداخلية تضبط تاجرين مخدرات في الجيزة بحوزتهما كيلو هيروين خام

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لإتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الهيروين .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة اول أكتوبر بالجيزة، وهما "أحمد.إ" عاطل، ومقيم أكتوبر، و"عمرو.ع".

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهما أثناء إستقلالهما السيارة رقم ( ص ج 7464 مصر ) فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وبحوزتهما " 3 إسطونات لمخدر الهيروين وكمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعاً واحد كيلو جرام ، 5100 جنيه ، 3 هواتف محمول ، ميزان حساس ، طبنجة صوت ، سلاح أبيض "، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والميزان للتجزئة والأسلحة للدفاع عن نشاطهما الإجرامة وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .