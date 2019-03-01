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الخطوط البريطانية تشيد بخدمات مصر للطيران المقدمة على طائرة رئيسة الوزراء

الجمعة، 01 مارس 2019 01:44 م
الخطوط البريطانية تشيد بخدمات مصر للطيران المقدمة على طائرة رئيسة الوزراء
كتبت رحاب نبيل
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تلقت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، خطاب شكر من الخطوط الملكية البريطانية، تشيد فيه بمستوى الأداء والخدمة وجودة الوجبات المقدمة على طائرة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها، خلال مشاركتها فى أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية التى أُقيمت بشرم الشيخ الأسبوع الماضى.

 

وكانت مصر للطيران قد شاركت فى خدمة الطائرات الرئاسية والملكية والرحلات الوزارية فى مطارات المصرية، والذى عمدت فيه شركة مصر للطيران للخدمات الجوية من خلال وحدة التموين الخاصة بها فى شرم الشيخ إلى توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لوفود الدول العربية والأوروبية.

 

وصرح المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركه مصر للطيران للخدمات الجوية فى هذا الصدد، قائلا: "إنه قد تم تخصيص مجموعات عمل استعدادًا لهذا الحدث تقوم بمراقبة أعمال الوحدات ومدى كفاءة التجهيزات وكذلك توفير الأصناف والمكونات الخاصة بوجبات الوفود علي الطائرات بجودة عالمية فاقت توقعات منسقي مختلف الرحلات".

 

جديرٌ بالذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، قد أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير فريق متميز من العاملين في خدمة العملاء ومديري الوحدات الداخلية للتواصل والتنسيق المستمر للوقوف علي مدى مطابقة أوامر التشغيل واحتياجات الطائرات في المنتجعات السياحية المصرية.

 

الخطوط البريطانية
الخطوط البريطانية

 


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مصر للطيران

الخدمات الجوية

رئيسة وزراء بريطانيا




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