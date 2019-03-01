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"التموين" تبدأ اليوم صرف مقررات شهر مارس على البطاقات

الجمعة، 01 مارس 2019 03:00 ص
"التموين" تبدأ اليوم صرف مقررات شهر مارس على البطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر  مارس الجارى، من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية"، حيث يتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجارى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت تخفيض سعر اللحوم الطازجة إلى 85 جنيهًا للكيلو بدلاً من 90 جنيهًا، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، حيث سيتم بدء طرح اللحوم بهذه الأسعار اعتبارًا من اليوم أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية"، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيهًا.

 


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التموين

مقررات شهر مارس

البطاقات

بطاقات الدعم

السلع الغذائية




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