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التحقيق مع أستاذة بـ"آثار" جامعة القاهرة ومنعها من التدريس لتعنتها مع الطلاب

الجمعة، 01 مارس 2019 10:16 ص
التحقيق مع أستاذة بـ"آثار" جامعة القاهرة ومنعها من التدريس لتعنتها مع الطلاب د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أحال الدكتور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة "ف.ك" بكلية الآثار بالجامعة للتحقيق مع منعها من التدريس لدفعة السنة الثالثة بالكلية، بسبب تعنتها مع الطلاب، وتدنى نسب النجاح فى المادة التى كانت تدرسها خلال التيرم الأول.

وأكد الخشت لـ"اليوم السابع"، أنه اكتشف أن نسبة النجاح فى مادة الفنون الإسلامية بالعصر المملوكى متدنية بين الطلاب، كما أن عدد كبير من الطلاب تقدموا بشكوى ضد تعنت أستاذة المادة معهم، وبعد أن حقق فى تفاصيل الواقعة وتأكد من صحة الأمر، أحال الدكتورة أستاذة المادة للتحقيق وقرر عدم تدريسها لهذه الدفعة خلال الفصل الدراسى الثانى.   

 


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