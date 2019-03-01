أيدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص عدم التوصل لاتفاق لنزع السلاح النووى مع كوريا الشمالية خلال قمة هانوي التي اختتمت، أمس الخميس، مستشهدةً باتفاق إيران النووي الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما كمثال معاكس.
وقالت ساندرز، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الجمعة، "الرئيس أوباما رفض أن يتخلى عن إبرام اتفاق سيء مع إيران، ولكن ترامب رفض أن يكرر الخطأ مع إيران وكوريا الشمالية أو أي أحد آخر"، مضيفة أن الرئيس ترامب سيضع دومًا سلامة الشعب الأمريكي فوق السياسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب دافع عن قراره بإنهاء المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، خلال القمة التي جمعتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي إذ قال "في بعض الأحيان عليك أن تذهب".
وأوضح الرئيس الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي عقد أمس - أن كوريا الشمالية أرادت بشكل أساسي أن يتم رفع العقوبات عنها بصورة كاملة، مؤكدًا أن واشنطن لا يمكنها أن تفعل ذلك رغم رغبة بيونج يانج في نزع السلاح النووي من أجزاء كبيرة من المناطق التي طلبها الجانب الأمريكي.
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