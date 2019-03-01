وقالت ساندرز، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الجمعة، "الرئيس أوباما رفض أن يتخلى عن إبرام اتفاق سيء مع إيران، ولكن ترامب رفض أن يكرر الخطأ مع إيران وكوريا الشمالية أو أي أحد آخر"، مضيفة أن الرئيس ترامب سيضع دومًا سلامة الشعب الأمريكي فوق السياسة.



وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب دافع عن قراره بإنهاء المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، خلال القمة التي جمعتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي إذ قال "في بعض الأحيان عليك أن تذهب".



وأوضح الرئيس الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي عقد أمس - أن كوريا الشمالية أرادت بشكل أساسي أن يتم رفع العقوبات عنها بصورة كاملة، مؤكدًا أن واشنطن لا يمكنها أن تفعل ذلك رغم رغبة بيونج يانج في نزع السلاح النووي من أجزاء كبيرة من المناطق التي طلبها الجانب الأمريكي.