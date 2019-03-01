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الأمن العام يضبط أخطر 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

الجمعة، 01 مارس 2019 11:18 ص
الأمن العام يضبط أخطر 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها حملات أمنية إستهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال).

ونجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية شديدى الخطورة، ومحكوم عليها فى قضية (مخدرات) وكذا وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التى تتخذها تلك العناصر الإجرامية وكراً لها .

كما أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى "وجدى.م.د"عاطل، مُقيم قرية الدرمللى - دائرة مركز الرياض بكفر الشيخ، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان - بالشرقية، وبحوزته (100 جم لمخدر الهيروين- 230 جنيه- هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد قيام عاطل مُقيم بنى شبل دائرة مركز الزقازيق بالشرقية، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (5 كجم بانجو- 150 جنيه- هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وعلى جانب آخر أكدت المعلومات والتحريات التى قامت بها الأجهزة الأمنية، قيام "محمد .أ.ع" عاطل، مُقيم المجاورة 30 بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية" بالإتجار فى المواد المخدرة وبخاصه مخدر الهيروين على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وبحوزته (100جم لمخدر الهيروين- هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وفى ذات السياق وردت معلومات تفيد قيام شقيقان مُقيمان عشش الحى 14 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية- بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بالحى 14 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وبحوزتهما (250 جم لمخدر الحشيش - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالى، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.

كما وردت معلومات لمجموعة العمل مفادها تواجد المحكوم عليها المدعوة "صباح.س.م"ربة منزل، مُقيمة عشش الصرف الصحى - بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية " والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "مخدرات"والمحكوم عليها فيها غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، بمحل إقامتها حيث تم  إستهدافها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

 

 

 

 


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