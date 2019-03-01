استمرار غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب نوة السلوم

دمياط – فريق المحافظات

تعرضت محافظة دمياط اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وشهدت مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة فجر اليوم هطول أمطار وتقوم الوحدات المحلية برفع مياه الأمطار من الشوارع.

وفى سياق متصل، توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة المنزلة لليوم الثانى وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين لـ"اليوم السابع"، إن بوغاز عزبة البرج مغلق بسبب مرور البلاد بنوة "السلوم" وتستمر وهى ممطرة ورياحها غربية وتوقفت مراكب الصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج عن معدلاته الطبيعية.

بينما انتظمت حركة السفن بميناء دمياط كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بشكلها المعتاد.