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الجمعة، 01 مارس 2019 06:10 م
خالد صلاح
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ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات مدفوعة بخبر السيطرة على التضخم

الجمعة، 01 مارس 2019 05:57 م
ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات مدفوعة بخبر السيطرة على التضخم بورصة نيويورك
نيويورك – رويترز
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ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة مع إظهار بيانات أن ضغوط التضخم تبقى تحت السيطرة وهو ما يبرز، بالإضافة إلى نمو اقتصادى متباطئ، موقف مجلس الاحتياطى الاتحادى فى "التحلى بالصبر" بشأن المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة هذا العام.
 
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت مرتفعا 103.67 نقطة، أو 0.40 %، إلى 26019.67 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.73 نقطة، أو 0.49 %، إلى 2798.22 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 54.92 نقطة، أو 0.73% إلى 7587.45 نقطة.
 

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الأسهم الأمريكية تنخفض عند الفتح بعد بيانات اقتصادية قاتمة

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بورصة وول ستريت

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