إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل زعيم القاعدة أسامة بن لادن

كتب : أحمد جمعة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، الجمعة، عن وكالة وزارة الداخلية السعودية تأكيدها صدور الأمر الملكى بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية وفق ما هو معلن في الصحيفة الرسمية السعودية.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين للتنظيم، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.