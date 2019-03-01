video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"أطفال بلامأوى" يبدأ أولى اللقاءات التوعوية بمدارس القاهرة

الجمعة، 01 مارس 2019 05:58 م
"أطفال بلامأوى" يبدأ أولى اللقاءات التوعوية بمدارس القاهرة اللقاءات التوعوية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

بدأ فريق اطفال بلا مأوى أولى اللقاءات التوعوية بزيارة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى التجريبية المتميزة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة حيث تم التعريف بالوحدات المتنقلة وطبيعة عملها بالشارع، وذلك فى إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، والذى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

 6dafe6c4-4f43-4209-a4d9-47ddd1730647

كما تم ممارسة بعض الأنشطة التوعوية مع طلاب المدرسة وبمشاركة الأخصائيين وإدارة المدرسة لتعريفهم بجهود الدولة فى التصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن كذلك التعريف باليات الابلاغ عن الاطفال والمشردين من كبار السن من خلال الخط الساخن 16439 ووسائل التواصل الاجتماعى.

 

وفى نهاية اللقاء تم اصطحاب بعض طلاب المدرسة إلى الوحدة المتنقلة وتعريفهم بمكونات البرنامج وطريقة عملهم بالشارع.

ومن جانبها أعربت إدارة المدرسة عن خالص شكرها لوزارة التضامن الاجتماعى لجهودها فى حماية ورعاية الاطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن.

 8814e938-3503-4e65-aceb-36451b18489a

ووعدت إدارة المدرسة بقيام وفد طلابى لزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة تعزيزا لمبدأ الدمج وتفعيل المسئولية المجتمعية تجاه الأطفال.

 

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال وكذلك المشردين بلا مأوى.

 

2e40bcb4-b762-46d2-88c7-18385fc75308
 
 
14191279-c98e-444c-a521-7fad5a80980b

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التضامن تتعامل مع 6217 مشرداً وطفل بلا مأوى

التضامن تتعامل مع 5741 مشرداً وطفل بلا مأوى

وزارة التضامن تتعامل مع 5283 مشرداً وطفل بلا مأوى

صور.. "اليوم السابع" داخل أتوبيس "أطفال بلا مأوى" بأسيوط.. مجهز بشاشة عرض وبلاى ستيشن وكراسات رسم.. وأعضاء الفريق: رصدنا استغلال الأطفال فى التسول.. و"التضامن" تخصص لهم 3 دور رعاية وتوفير بطاطين ووجبات

التضامن

أطفال بلامأوي

اللقاءات التوعوية

مدارس القاهرة




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة