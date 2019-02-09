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وكيل صحة كفر الشيخ: بدء المسح الطبى بالمدارس الثانوية وبالابتدائية 1 مارس

السبت، 09 فبراير 2019 10:15 م
وكيل صحة كفر الشيخ: بدء المسح الطبى بالمدارس الثانوية وبالابتدائية 1 مارس المسح الطبى - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مدارس محافظة كفر الشيخ شهدت بدء المسح الطبى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المدارس الثانوية بمحافظة كفر الشيخ سواء المدارس الثانوية العامة، أو الثانوية الفنية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وفرع هيئة التأمين الصحى بالمحافظة، بداية من 1 مارس المقبل. 

وأكد أن الحملة تستهدف 140 ألف طالب وطالبة بـ95 مدرسة ثانوية، و56 مدرسة تعليم فنى، ويُشترط موافقة ولى أمر الطالب وتوقيعه على إقرار تم توزيعه بالمدارس، مشيراً إلى أن مبادرة الـ100 مليون صحة للرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية الرئيس للشعب المصرى، لعلاجهم من الأمراض والاطمئنان على صحتهم.

وأضاف جودة لـ"اليوم السابع": سيبدأ المسح الطبى بالمدارس الابتدائية لأمراض التقزم والسمنة والألميميا، الأول من مارس المقبل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الجهات المعنية بالحملة انهت استعدادها لهذه الحملة.


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