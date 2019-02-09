أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"وأكاديمية العلوم عزمها هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر لأول مرة في عام 2031.مشيرة إلى أنه من المقرر بدء بناء محطة فضائية روسية في عام 2034 ومواصلة العمل في عام 2035.
وقال بيان صادر عن الوكالة الفضائية نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم السبت:"إن هدف البعثة هو هبوط الطاقم الأول على القمر".
وأشار البيان إلى أنه من المخطط نقل مركبة ثقيلة بحلول عام 2032، بحيث يستخدمها رواد الفضاء للتنقل على سطح القمر، وتنفيذ مهمات متعددة، بما في ذلك تفقد سطح القمر.
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