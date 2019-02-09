وقال بيان صادر عن الوكالة الفضائية نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم السبت:"إن هدف البعثة هو هبوط الطاقم الأول على القمر".

وأشار البيان إلى أنه من المخطط نقل مركبة ثقيلة بحلول عام 2032، بحيث يستخدمها رواد الفضاء للتنقل على سطح القمر، وتنفيذ مهمات متعددة، بما في ذلك تفقد سطح القمر.