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السبت، 09 فبراير 2019 02:02 م
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وفد سياحى ألمانى يزور المناطق الأثرية بالمنيا

السبت، 09 فبراير 2019 01:07 م
وفد سياحى ألمانى يزور المناطق الأثرية بالمنيا جانب من الوفد السياحى
المنيا – فريق المحافظات
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استقبلت المناطق الأثرية بتل العمارنة، تونا الجبل وبنى حسن، وفد سياحى ألمانى، وذلك لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.

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أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا على أهمية القطاع السياحى فى مصر، مُشيراً الى تكاتف جميع الجهات لتوفير كافة سُبل الراحة والأمان للزائرين، حيث وجه دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة بتيسير وحل كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحى الجاذب.

وأشار المحافظ إلى السعى الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا الى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

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من جانبه أوضح الدكتور ثروت الازهرى مدير ادارة السياحة بالمحافظة، أن الوفد وصل على متن أول باخرة تصل للمحافظة، تزامناً مع بدء عودة السياحة النيلية فى شهر فبراير، كما ان الزيارة ستستمر لمدة يومين.


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المناطق الاثريه بالمنيا

تل العمارنه

محافظه المنيا

وفد سياحى المانى




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