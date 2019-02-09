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وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9490 فرصة عمل بالمنوفية غدًا

السبت، 09 فبراير 2019 02:50 ص
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9490 فرصة عمل بالمنوفية غدًا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، غدًا الأحد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضى فى شبين الكوم، ويوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها عدد من الفرص لذوى الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة، بحد أدنى فى الأجر 1200 جنيه والأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

 

كما يوزع الوزير والمحافظ 75 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، ويلتقى بعض رئيس الجامعة ونائبه، وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، ونائب مطران المنوفية.

 

ومن المقرر أن يزور الوزير مجموعة المصانع بالقطاع الصناعى لمجموعة العربى بقويسنا، والقيام بجولة ميدانية لزيارة مدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية .

 

وناشد الوزير شباب المنوفية بالإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومى، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية .

 

وأكد أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.

 

ومن جانبه قال عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية: إن الملتقى يعقد تحت رعاية وزارة القوى العاملة والمحافظة بالتعاون مع جمعية رجال أعمال المنوفية وبمشاركة العديد من الشركات والمصانع والمنشآت ممن لديها فرص عمل متاحة سيتم عرضها بالملتقى.

 

وناشد مدير المديرية الشباب الراغب فى الحصول على فرصة عمل بالملتقى إحضار صورة المؤهل الدراسى، وبطاقة الرقم القومى، وشهادات الخبرة إذا وجدت، فضلاً عن الدورات الحاصل عليها .


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