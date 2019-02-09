وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان التوسع فى زراعة التمور والقمح

كتب عز النوبى

بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الاستفادة من إمكانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأجهزتها البحثية وكذلك إمكانات محافظة الوادى الجديد للتوسع فى زراعة التمور والقمح والفول بالمحافظة وكذلك الاستفادة من الأصول ومنشئات وزارة الزراعة فى نطاق المحافظة والعمل على تطويرها.



كما كلف الوزير خلال لقاء محافظ الوادى الجديد، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية خبراء زراعة التمور وخبراء الأراضى والمياه وممثلين من قطاع الزراعة الآلية والمحطات البحثية لعمل زيارة للمحافظة وعرض نتائج اللجنة خلال شهر مارس القادم.

