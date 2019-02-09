video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان التوسع فى زراعة التمور والقمح

السبت، 09 فبراير 2019 10:32 م
وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان التوسع فى زراعة التمور والقمح وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الاستفادة من إمكانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأجهزتها البحثية وكذلك إمكانات محافظة الوادى الجديد للتوسع فى زراعة التمور والقمح والفول بالمحافظة وكذلك الاستفادة من الأصول ومنشئات وزارة الزراعة فى نطاق المحافظة والعمل على تطويرها.

كما كلف الوزير خلال لقاء محافظ الوادى الجديد، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية خبراء زراعة التمور وخبراء الأراضى والمياه وممثلين من قطاع الزراعة الآلية والمحطات البحثية لعمل زيارة للمحافظة وعرض نتائج اللجنة خلال شهر مارس القادم.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تشن حملات مكثفة على محال اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

وزارة الزراعة

التمور

القمح ن محافظ الوادى الجديد




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة