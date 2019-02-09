وزير الأوقاف يستقبل محافظ جنوب سيناء ويدرسان الأعمال المشتركة بالمحافظة

كتب - إسماعيل رفعت

استقبل اليوم السبت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لدراسة عدد من الأعمال المشتركة بالمحافظة، يأتى فى مقدمتها تطوير العمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بالمحافظة، وإطلاق هذه المرحلة من التطوير فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى مارس القادم.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على تجديد فرش عدد من مساجد المحافظة بالتنسيق والمشاركة بين الوزارة والمحافظة، وكذلك تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة لمسجد الروضة بمدينة الطور ليشرف على إطلاق الأعمال بالمسجد بالتنسيق والتعاون والمشاركة بين الوزارة والمحافظة.

من جانب آخر، أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مجموعة من أحدث إصدارات الوزارة منها: "الفهم المقاصدى للسنة النبوية، الكليات الست، قواعد الفقه الكلية، بناء الوعى".

من جانبه وجه اللواء خالد فودة الدعوة لوزير الأوقاف للدكتور محمد مختار جمعة للمشاركة في العيد القومى للمحافظة، وإلقاء خطبة الجمعة 22 مارس المقبل بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بالمحافظة، وهو ما رحب به وزير الأوقاف.