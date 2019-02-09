وزراء الخارجية والكهرباء والصحة والتعليم العالى يرافقون السيسى فى أثيوبيا

أديس أبابا- محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، إلي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقى.

يضم الوفد المرافق للرئيس السيسى، كلاً من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبى مدير مكتب الرئيس، والسفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حيث من المقرر أن يتسلم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي غداً الأحد.

وتعمل مصر، من خلال خطة طموحة لدفع جهود التنمية في القارة الأفريقية، وإيجاد حلول وتحركات عملية على أرض الواقع، من خلال خبرة مصر في مجالات كثيرة كالتنمية والرعاية الصحية، للقضاء على الأمراض المنتشرة في القارة الأفريقية.

واكتملت الاستعدادات النهائية في مركز المؤتمرات بالاتحاد الأفريقى بأديس أبابا، لاستقبال قادة الدول الأفريقية المشاركين فى أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى.