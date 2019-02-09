video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس النيابة الإدارية: الدستور أنصف المرأة ومنحها حق التعيين بالقضاء

السبت، 09 فبراير 2019 01:48 م
نائب رئيس النيابة الإدارية: الدستور أنصف المرأة ومنحها حق التعيين بالقضاء المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الدستور المصرى منح المرأة حق التعيين فى القضاء وممارسة حقوقها كاملة فى جوانب الحياة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

 

وأضاف سمير، خلال الصالون الثقافى الذى نظمته كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أن المادة الأولى من الدستور هو نظام الدولة يقوم على المواطنة وهى تعنى أن الدولة لا تميز بين عرق أو دين أو نوع وتقف على مسافة واحدة بدون أى معيار يميزه .

 

وأوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هناك مواد من الدستور أخرى تعطى للمرأة حقوق منها المادة أن الجنسية تمنح فى حالة الأب والأم مصريتان على العكس من القانون الأمريكى الذى يمنح الجنسية للأب فقط، وفى المادة 9 منحت الدولة حق التكافؤ فى الفرص للجميع منها المرأة بينما المادة 11 أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة وتكفل حقها فى التعيين فى الجهات القضائية وحمايتها من العنف .

 

وأكد سمير، على أن بفضل هذه المادة هناك سيدات عملن فى المجال القضائى عملن فى القضاء بفضل هذه المادة ونسبة تعين المرأة فى النيابة الإدارية وصلت إلى 43 %.

 

وعلى صعيد آخر طالب بوجود صالون ثقافى وتعميم الفكرة على كافة الجامعات المصرية خاصة بعد ظهور سلبيات فى العشر سنوات الأخيرة منها القدرة على قبول الرأى الآخر واستيعابه ومثل هذه الصالونات تستطيع حل هذه الأزمة، مشيدًا بدور كلية الآداب فى العلم منذ إنشاؤها كجامعة فؤاد الاول ورأسها عميد الأدب العربى، وتأثر العديد من الأدباء والفلاسفة بمدينة الإسكندرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. تعليم الإسكندرية: تسليم "التابلت" للإدارات التعليمية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار المحافظات

النيابه الادارية

اخبار مصر

جامعه الاسكندريه




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة