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مياه القناه تنهى أعمال نزح نتاج الأمطار بالسويس وأبو سلطان

السبت، 09 فبراير 2019 01:47 م
مياه القناه تنهى أعمال نزح نتاج الأمطار بالسويس وأبو سلطان جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناة ، الانتهاء من التعامل مع مياه الأمطار فى القطاعات الثلاثة الإسماعيليه والسويس وبورسعيد، بتواجد رؤساء القطاعات والمناطق وفرق الطوارئ ورجال الشبكات وباستخدام سيارات النافورى وسيارات سحب المياه، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك فى إطار استمرار أعمال غرفة العمليات بمياه القناة.

وأشارالصحاح إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح شبكات الشرق بشارع محمد علي أمام أبراج الفرما ببورسعيد، وسحب مياه الأمطاربالأماكن التي لا يوجد بها بالوعات للأمطار بمنطقة أبراج الجولف، وفى قطاع الإسماعيلية بمنطقة فايد سحب المياه المتراكمة بالشوارع تحركت وردية النافورى لنزح المياه المتراكمة طوال الليل جهود رجالة شبكات المياه.

وأضاف عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي للشركة، أنه تم أيضا إصلاح خط مياه 300 ملي بجوار مصنع الأدوية بقرية أبو سلطان، وإصلاح الكسر بخط طرد الجبلايات 800 ملي بالمنطقة الصناعية القديمة بجورالسكة الحديد بقطاع السويس.

 

 


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