مياه القناه تنهى أعمال نزح نتاج الأمطار بالسويس وأبو سلطان

وأشارالصحاح إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح شبكات الشرق بشارع محمد علي أمام أبراج الفرما ببورسعيد، وسحب مياه الأمطاربالأماكن التي لا يوجد بها بالوعات للأمطار بمنطقة أبراج الجولف، وفى قطاع الإسماعيلية بمنطقة فايد سحب المياه المتراكمة بالشوارع تحركت وردية النافورى لنزح المياه المتراكمة طوال الليل جهود رجالة شبكات المياه.

وأضاف عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي للشركة، أنه تم أيضا إصلاح خط مياه 300 ملي بجوار مصنع الأدوية بقرية أبو سلطان، وإصلاح الكسر بخط طرد الجبلايات 800 ملي بالمنطقة الصناعية القديمة بجورالسكة الحديد بقطاع السويس.