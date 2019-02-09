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مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم بالقليوبية

السبت، 09 فبراير 2019 02:31 م
مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم بالقليوبية إسعاف - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكى عند قليوب فى الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى بنها، وتعطلت الحركة المرورية قرابة الساعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى ووجود متوفى ومصابين.
 
انتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتبين اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكى يستقلها شخصان، أصيبا وتصادف وقوف شخص ثالث على جانب الطريق فصدمه الأتوبيس أيضا فلقى مصرعه فى الحال، وتوقفت الحركة المرورية لحين حضرت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى، وتجنيب الأتوبيس والسيارة الملاكى على جانب الطريق، وعادت الحركة المرورية الى طبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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