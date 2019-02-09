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مصادر: غدا قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بـ"أديس أبابا"

السبت، 09 فبراير 2019 02:54 م
مصادر: غدا قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بـ"أديس أبابا" الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
أديس أبابا- محمد الجالى
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الجالي

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، غداً الأحد، قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد والرئيس السودانى عمر البشير وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا. 

وقالت مصادر دبلوماسية، إن القمة الثلاثية ستناقش أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 32 للاتحاد الافريقى.

وأضافت المصادر انه من المقرر أن يبحث الزعماء الثلاثة تطورات الأوضاع فى القارة وجهود إحلال السلم والأمن ومكافحة الارهاب وحل النزاعات الحالية فى عدد من دول القارة ، كما سيتم استعراض تطورات المفاوضات الجارية فى إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة، فى إطار مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاثة والمنفعة المشتركة.

وأوضحت المصادر أن القمة سيتم خلالها استعراض نتائج الاجتماعات التى عقدها وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاثة واللجنة الوطنية الثلاثية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أيضاً  أن تبحث القمة الثلاثية مُجمل جوانب العلاقات القائمة بين الدول الثلاثة، وسبل تعزيز التعاون بينها ومستجدات تفعيل الصندوق الاستثمارى المشترك بين الدول الثلاثة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

ومن المقرر أن يعقب القمة الثلاثية مؤتمر صحفى.

 


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