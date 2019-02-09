وقال الفريق سولوماتين ـ في تصريحات له وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" إن تبادل إطلاق نار بين الجماعات المسلحة في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل جندي سوري".

وأشار إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم متواصلة، وأن عشرات النقاط الأمنية تعمل بالتنسيق مع مركز المصالحة لضمان عودتهم، وتم تسجيل عودة أكثر من 221 ألف لاجىء سوري يوم الخميس الماضي، وذلك في ظل إعلان السلطات السورية العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية الذين بلغ عددهم أكثر من 47 ألف شخص" .