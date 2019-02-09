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محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال التطوير بمنطقة الملاحة 2 بالغردقة

السبت، 09 فبراير 2019 01:32 م
محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال التطوير بمنطقة الملاحة 2 بالغردقة جانب من الزيارة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم السبت، أعمال التطوير الحضرى الذى يتم بالمناطق القديمة بالملاحة 2 من تركيب الانترلوك وأعمدة الإنارة وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقديه بالملاحة 2  على أن تطوير منطقة الملاحة تتم على عدة مراحل ، وتضم عملية التطوير تركيب انترلوك وبلدروات وأعمدة الإنارة ، بالإضافة إلى كافة أعمال البنية التحتية من شبكة مياه الشرب والصرف الصحى وخطوط الكهرباء فى ثمانية شوارع .

كما أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة دهان المنازل والعمارات بلون موحد ، على أن تكون الدهانات على نفقة المحافظة لغير القادرين .

يذكر أنه تم تكليف شركة 6أكتوبر وشركة وادى النيل والخدمة الوطنية ، بتطوير المنطقة بكل ما تحتاجه حتى تصبح منطقة تليق بمدينة الغردقة السياحية  تحت إشراف المكتب الاستشارى للمحافظة أرك بلان.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 19 سفينة، بيننم سفينتين بالغاطس.

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن تم تداول 427 شاحنة بضائع و 60 سيارة و 5 الاف طن بضائع، وشملت حركة الواردات 266) شاحنة و 34سيارة فيما شملت حركة الصادرات 161 شاحنة بضائع و 26 سيارة و 5 الاف طن بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى محبة ، الحرية ، نما اكسبريس فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتينMelbourne و بوسيدون اكسبريس ومغادرة اربع سفن و هى وادى الكرم ، محبة ، الحرية ، نما اكسبريس .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة ايلة و مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا و بريدج و مغادرة ثلاث سفن و هى سينا ، برنسيسة ، بريدج بينما يشهد ميناء السويس مغادرة السفينة منة .


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