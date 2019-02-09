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محافظ أسيوط يطلق قوافل دعوية ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر "

السبت، 09 فبراير 2019 03:13 م
محافظ أسيوط يطلق قوافل دعوية ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر " اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط
أسيوط/ فريق المحافظات
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن اطلاق قوافل توعية بجميع القرى والمراكز ضمن مبادرة " أسيوط بلا ثأر " بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف أسيوط ولجان المصالحات العرفية بالمحافظة لانهاء الخصومات الثأرية بين العائلات ونشر الوعى بأهمية حقن الدماء وتحكيم العقل وانهاء الخصومات الثأرية والنزاعات عن طريق التصالح.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 2000 إمام من مديرية أوقاف أسيوط فى القوافل الدعوية والتى تبدأ الاثنين الموافق 11 فبراير بمركز القوصية الذى شهد تجدد بعض الخصومات الثأرية خلال الايام الماضية على ان تستمر لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة .

وأشار الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة الى انه تم التنسيق لبدء فعاليات القوافل الدعوية ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر " بقرى ومراكز المحافظة بمشاركة اساتذة جامعة الازهر ورجال المصالحات العرفية ورجال الدين المسيحى والقيادات الطبيعية والشخصيات العامة بالمحافظة تحت رعاية الوزير المحافظ وبالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية والامنية لانهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وحقن الدماء والتوعية بحرمة قتل النفس وخطورة الثأر والخصومات والتشاحن على الفرد والمجتمع والاثار السلبية المترتبة على الخصومات فضلا عن حث الشباب على البناء والمشاركة فى عمليات التنمية وتوظيف طاقات الشباب فى اقامة مشروعات تنموية .


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