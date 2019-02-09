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مجلس كنائس مصر يبدأ احتفاله بالعيد السادس بالصلاة من اجل الوحدة.. صور

السبت، 09 فبراير 2019 06:53 م
مجلس كنائس مصر يبدأ احتفاله بالعيد السادس بالصلاة من اجل الوحدة.. صور مجلس كنائس مصر
سارة علام
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بدأ منذ قليل الاحتفال بالعيد السادس لمجلس كنائس مصر الكلية الإكليريكية بالمعادى، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والقس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية  والمطران منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية، وكان فى استقبالهم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

بدأت الاحتفالية بقرأة صلاة من أجل الوحدة قرأها الأب بولس جرس ممثل الكنيسة الكاثوليكية.

ويشهد الاحتفال نقل رئاسة المجلس من الإنجليين إلى الكاثوليك.

ووفقًا للائحة المجلس الداخلية التى تختار كل عامين أمينًا عامًا للمجلس يمثل طائفة من الكنائس الأعضاء، فإن دور الكنيسة الكاثوليكية يحل فى الدورة الجديدة، حيث رشحت الأب بولس جرس.


يذكر أن تأسس مجلس كنائس مصر فى 18 فبراير 2013 حين تم الإعلان عن تأسيس مجلس كنائس مصر بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرية.
 

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مجلس كنائس مصر

الصلاة من اجل الوحدة

الكنيسة




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