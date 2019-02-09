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ويحضر عشاء رسمى اليوم..

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقى رئيس الكونغو الديمقراطية وسكرتير الأمم المتحدة

السبت، 09 فبراير 2019 02:01 م
متحدث الرئاسة: السيسي يلتقى رئيس الكونغو الديمقراطية وسكرتير الأمم المتحدة السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
أديس أبابا- محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعقد اكثر من لقاء على هامش قمة الاتحاد الأفريقى التى ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد خلال الدورة الجديدة التى ستنطلق غدا .

 

وأضاف "راضى" فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس فى إثيوبيا اليوم، أن الرئيس السيسى سيلتقى رئيس الكونغو الديمقراطية المنتخب حديثا اليوم، حيث كان هناك وفد رئاسى من الكونغو زار مصر منذ 10 أيام، خاصة أن العلاقات بين البلدين ممتازة وممتدة والكونغو لها موقف داعم لمصر من دول حوض النيل، كما أن الرئيس السيسى أكد للوفد الرئاسى من الكونغو دعم مصر لاستقرار الكونغو .

 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سيلتقى اليوم مع سكرتير عام الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن اللقاء مهم للغاية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وستكون هناك عملية تنسيق بين مصر والأمم المتحدة فى مجالات عديدة وذلك فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى العالم العربى والإسلامى والقارة الأفريقية كما أن هناك بعض القضايا المتشابهة بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة مثل الإصلاح الإدارى، مشددا على أن لقاء اليوم سيشهد بحث العديد من النقاط للتنسيق المشترك.

 

وأشار بسام راضى، إلى أن هناك عشاء رسميا سيحضره الرئيس السيسى مساء اليوم يقيمه رئيس الوزراء الإثيوبى لكل رؤساء الوفود المشاركة فى القمة الأفريقية .

 

 


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