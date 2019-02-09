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فيديو.. الداخلية تداهم 76 بؤرة إجرامية وتعيد 27 سيارة مسروقة و1402 قطعة سلاح

السبت، 09 فبراير 2019 08:21 م
فيديو.. الداخلية تداهم 76 بؤرة إجرامية وتعيد 27 سيارة مسروقة و1402 قطعة سلاح سيارات مسروقة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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داهمت وزارة الداخلية 76 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها 689 متهما.

 

واستهدفت الحملات الأمنية تجار السلاح، حيث نجحت فى ضبط 1402 قطعة سلاح نارى عبارة عن "جرينوف – رشاشين - 106 بندقية آلية، 293 "بندقية مششخنة – غير مششخنة"، 109 طبنجة، 891 فرد محلى، 2222 طلقة مختلفة الأعيرة، 1677 قطعة سلاح أبيض".

 

وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبداخلهما "3 طبنجات، 2 فرد محلى، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع".

 

ونجح قطاع الأمن العام ـ خلال أسبوع ـ فى تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، من بينها 2506 حكم جناية، و184145 حكم حبس، و273460 حكم غرامة، و66982 حكم مخالفة، وضبط 31 تشكيلاً عصابياً ضموا 93 متهماً، إرتكبوا 173 حادث سرقة متنوعة، وتم ضبط 27 سيارة مُبلغ بسرقتها.

 

وتمكنت أجهزة الأمن من كشف غموض 47 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 67 متهما.


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