فحص مليون و325 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة فى بنى سويف

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة "على مليون و325 ألفا و735 مواطنا أى بنسبة 75.16% من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لسير العمل فى تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة،والتى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف،بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، ومن خلال التواصل اليومى مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة.

وأشاد عبد الجابر بالمبادرة الرئاسية التى تلقى إقبالا كبيرًا من المواطنين،حيث بلغ اجمالى ما تم فحصه حتى الخميس الماضى 1325735 مواطنا،موزعة بواقع 197ألفا و190 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى،و160ألفا و186 مواطنًا بمركز ومدينة ناصر،و317 ألفا و276 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف،و162 ألفا و459 مواطنًا بمركز ومدينة إهناسيا، و192ألفا و538 مواطنًا بمركز ومدينة ببا،و192ألفا و246 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و103 آلاف و840 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن "فى الأول من ديسمبر 2018 "عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية "السمنة، السكر، الضغط"،والتى تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابر2019،وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطنًا بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة،و590 مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.