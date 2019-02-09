غدا.. ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين

كتب محمد السيد

يتقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأوراق ترشحه غدا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، وذلك للترشح على منصب النقيب.

يذكر أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تبدأ غدا الأحد 10 فبراير 2019 تلقى طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة فى انتخابات التجديد النصفى المحدد لها الجمعة ١مارس المقبل.

وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة 5 ايام عدا اليوم الأخير تنتهى فى تمام الساعة التانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.

وأشار رئيس اللجنة العليا المنظمة للانتخابات إلى أن أسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن يوم الخميس القادم وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقى طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتى الثلاثاء 19فبراير وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.