غدا.. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدارس الابتدائى

كتب مدحت وهبة

يطلق صندوق "تحيا مصر"، صباح غد الأحد، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" فى المدارس، والتى تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، وعلاج الحالات المكتشفة مجانا فى 5 محافظات هى الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، فى تصريحات اليوم، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطى المرحلة الأولى من المبادرة 660 ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو 132 ألف نظارة طبية وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي.

وأشار المدير المالي والإداري للصندوق إلى أنه يتم التعاون لحصر الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

من ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

وكان صندوق تحيا مصر أطلق المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار يوم الخميس الماضي فى محافظتي السويس والإسماعيلية، ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات أخرى، هي الشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا على أن يبدأ الكشف الطبي بها مارس القادم، حيث يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 147 ألف مواطن وإجراء20 ألف عملية جراحية للحالات المنتظر اكتشافها خلال الكشف الطبي.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال 3 سنوات على 4 مراحل، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.