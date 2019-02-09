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طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً .. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

السبت، 09 فبراير 2019 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً .. والصغرى بالقاهرة 11 درجة أرصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً .

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19 
شبين الكوم 10 18
طنطا 10 18
دمنهور 10 18 
الإسكندرية 09 18 
بلطيم 10 18 
مطروح 10 17 
السلوم 07 16 
سيوة 06 19 
بورسعيد 11 18 
دمياط 12 19 
الزقازيق 11 19
الإسماعيلية 08 19
السويس 11 19 
العريش 08 18 
رفح 09 17 
رأس سدر 10 20
نخل 04 18 
نويبع 14 20 
طابا 08 17 
كاترين 01 12 
الطور 10 20 
شرم الشيخ 15 22 
الغردقة 14 23 
مرسى علم 15 22 
الفيوم 09 19
بنى سويف 09 19 
المنيا 08 19 
أسيوط 09 19 
سوهاج 07 20 
قنا 09 20 
الأقصر 10 21 
أسوان 12 23 
أبوسمبل 13 24 
الوادى الجديد 08 21 
شلاتين 16 23 
أبو رماد 17 23 
رأس حدربة 18 22 
حلايب 18 21 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 21 30 
المدينة 16 26
الرياض 13 26 
المنامة 18 24 
أبوظبى 17 25 
الدوحة 17 24 
الكويت 13 22 
دمشق 04 14
بيروت 12 16 
عمان 04 12 
القدس 04 11 
غزة 10 16 
بغداد 08 19
مسقط 19 25 
صنعاء 08 26 
الخرطوم 18 34 
طرابلس 09 16 
تونس 07 17 
الجزائر 09 17 
الرباط 08 19 
نواكشوط 18 30 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 02 08 
إسطنبول 02 07 
إسلام آباد 06 17 
نيودلهى 07 19 
جاكرتا 24 31 
بكين 08- 01
كوالامبور 24 34 
طوكيو 01- 03 
أثينا 04 13 
روما 05 14 
باريس 08 11 
مدريد 02- 16 
برلين 05 09 
لندن 05 10 
مونتريال 15- 08- 
موسكو 07- 02-
نيويورك 04- 14 
واشنطن 04- 13 

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