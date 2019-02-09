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السبت، 09 فبراير 2019 01:00 م
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ضبط تاجر وعاطل قبل بيعهما سيارة مسروقة فى حلوان

السبت، 09 فبراير 2019 11:57 ص
ضبط تاجر وعاطل قبل بيعهما سيارة مسروقة فى حلوان المتهمين عقب القبض عليهم
كتب على عبد الرحمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة، من القبض على تاجر وعاطل لقيامهما بسرقة سيارة من دائرة قسم شرطة المرج قبل بيعها فى حلوان.

كانت قوة أمنية تمكنت من ضبط كلا من :"ا.ا" 24 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، و"ش.م" 31 سنة، ومقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما سيارة بدون أوراق تُفيد ملكيتها.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" من دائرة قسم شرطة المرج وأنهما حضرا لمنطقة حلوان - بقصد التصرف فيها بالبيع.

تم التوصل إلى مالك السيارة ، وتبين أنه كان فى سبيله للإبلاغ عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع.


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