صور.. نفوق 4 رؤوس ماشية وإصابة 4 آخرين فى حريق بحوش مواشى بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نشب حريق فى حوش مواشى بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وأسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية وإصابة 4 آخرى تم علاجها من رجال الطب البيطري، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا، يفيد بنشوب حريق فى حوش مواشى ملك "عبد الجليل سيد محمد"، وأسفر الحريق عن نفوق 4 عجول، وإصابة 4 عجول، بقرية الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، وتم علاج المصابين من العجول بالطرق الطبية البيطرية وتم التعامل مع العجول النافقة بالطرق البيطرية.

وفور وقوع الحريق انتقل رئيس غرفة العمليات بإسنا جمال عبد المحسن، ورئيس غرفة الكوارث أحمد مهدي، ومطافى اسنا عبارة عن سيارتى إطفاء وتم إخماد الحريق دون مصابين بين الأهالى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







