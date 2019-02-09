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صور.. افتتاح منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بقرية المراقى بسيوة

السبت، 09 فبراير 2019 01:39 م
صور.. افتتاح منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بقرية المراقى بسيوة جانب من افتتاح بعض المنافذ
مطروح - حسن مشالى
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افتتح اللواء وفائى عبدالفتاح عبد القادر الحصيوى، رئيس مركز ومدينة سيوة، بافتتاح منفذ لبيع السلع باسعار مخفضة، فى قرية المراقى الواقعة غربى مدينة سيوة بنحو 17 كيلومتر بحضور قيادة مركز ومدينة سيوة.

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وقال رئيس مدينة سيوة،  بانه  جارى العمل على تعميم المنافذ بكافة قرى سيوة، لتوفير الخضر والفاكهة باسعار مخفضة لتكون متوفرة طوال الوقت.

وأضاف رئيس مدينة سيوة، بأن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظة مطروح، بضرورة فتح العديد من المنافذ التموينية للسلع الرئيسية بأسعار مخفضة، وتقديم كافة الدعم للتخفيف من أعباء المواطنين فى مختلف المناطق، خاصة البعيدة والمحرومة، بالتنسيق مع مديرية  تموين مطروح  وتحقيق منافسة لصالح المواطن.

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من جانبهم أشاد اهالى سيوة بالمعرض باعتباره منفذ لشراء المنتجات من الخصر والفاكهة بسعر مخفض مع جودة المنتج.


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