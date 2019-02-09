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شعبة الورق تطالب بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية

السبت، 09 فبراير 2019 08:17 م
شعبة الورق تطالب بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية اجتماع شعبة الورق
كتبت- منى ضياء
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طالب مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بقصر استيراد ورق الصحف إلا للمؤسسات الصحفية، حيث يستغل التجار إعفاءه من الرسوم والضرائب.

وقال عبيد خلال اجتماع الشعبة مساء اليوم السبت، إن التجار يستوردون ورق الصحف بدون أى مواصفات بدون قيود وتقطيعه، وبيعه للتغليف للسمك والكنافة استغلالا لإعفائه من الرسوم، لافتا إلى تراجع استيراد ورق الصحف بسبب تراجع الصحف المطبوعة فى مصر.

وأشار عبيد لوجود 40 مصنع كرتون فى المنطقة الواقعة ما بين طنطا والمحلة، لا أحد يعرف عنه شيئا، مطالبا بضم هذه الصناعات للمنظومة الحكومية حتى يتم الاستفادة منها وتستفيد المصانع نفسها من الدخول فى المنظومة الرسمية.

 


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شعبة الورق

كرتون

ورق الصحف




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