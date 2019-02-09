شاهد جولة رئيس الوزراء التفقدية لمدينة العلمين الجديدة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

نشر مجلس الوزراء ، فيديوهات لجولة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت لمدينة العلمين الجديدة .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 15 برجاً سكنياً جارٍ تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تفقد الموقف التنفيذى للمنطقة الترفيهية، ومنطقة الداون تاون.

كما تفقد رئيس الوزراء المشروعات الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 15 برجاً سكنياً جارٍ تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تفقد الموقف التنفيذى للمنطقة الترفيهية، ومنطقة الداون تاون.