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شاهد جولة رئيس الوزراء التفقدية لمدينة العلمين الجديدة

السبت، 09 فبراير 2019 04:49 م
شاهد جولة رئيس الوزراء التفقدية لمدينة العلمين الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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نشر مجلس الوزراء ، فيديوهات لجولة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت لمدينة العلمين الجديدة . 
 
 
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 15 برجاً سكنياً جارٍ تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تفقد الموقف التنفيذى للمنطقة الترفيهية، ومنطقة الداون تاون.
 
 
كما تفقد رئيس الوزراء المشروعات الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى.
 
 
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 15 برجاً سكنياً جارٍ تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تفقد الموقف التنفيذى للمنطقة الترفيهية، ومنطقة الداون تاون.
 
جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (1)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (2)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (3)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (4)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (5)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (6)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (7)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (8)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (9)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (10)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (11)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (12)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (13)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (14)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (15)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (16)
 

 

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (17)
 
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (1)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (2)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (3)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (4)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (5)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (6)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (7)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (8)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (9)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (10)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (11)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة (12)
 

 

 

 

 

 


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