سماع الشهود فى محاكمة 4 متهمين بأحداث إرهاب "مطعم شهير"

كتب إيهاب المهندس

تستمع الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، للشهود فى محاكمة 4 متهمين بأحداث إرهاب "مطعم شهير" فى القضية المقيدة برقم 28938 جنايات الهرم، لسنة 2018.

وتعقد الجلسة برئاسة بعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى. وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين، وعمر عطية عبد الفتاح، وعاصم حامد السيد محمود، وعبد الرحمن سامح فؤاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وترجع وقائع القضية إلى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم، حيث قتل المتهمون وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده داخل المطعم أو فى محيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والخرطوش، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصابات أودت بحياته تنفيذا لغرض إرهابى.

واعترف عبد الرحمن أسامة فؤاد المتهم الرابع أمام النيابة بالانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى، والشروع فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.