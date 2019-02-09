سقوط 3 متهمين قبل ترويجهم 2.5 كيلو أستروكس بالمطرية وعين شمس

كتب ـــ إبراهيم أحمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين لحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس، بدائرتى قسم شرطة المطرية وعين شمس، وتم إحالتهم للنيابات المختصة لتولى التحقيق.

كان رجال مباحث قسم شرطة المطرية تمكنوا من ضبط كل من: "ع.ع" 32 سنة، مسجل شقى خطر، "سرقة بالإكراه" سبق اتهامه فى 12 قضية، و"ت.ل" 27 سنة، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" مقيمان بدائرة القسم، حال تواجدهما بالمنطقة سكن المتهم الأول بعد استئذان النيابة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,050 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "م.س" 30 سنة، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة" بعد استئذان النيابة العامة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.