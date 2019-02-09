سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه، وتم إحالتهم لنيابة بلبيس العام للتحقيق معهم، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث بلبيس، برئاسة النقيب وليد ثروت، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب هشام عبد الحميد، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط ضبط 5 عاطلين، 3 منهم لهم معلومات جنائية، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى استدراج المواطنين داخل سيارة بادعاء توصيلهم وسرقة متعلقاتهم بأسلوب المغافلة.

تم ضبط المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، أثناء استقلالهم السيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى "مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة" بمدخل قرية سراج الدين بدائرة المركز وبحوزتهم "بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بدائرة المركز.