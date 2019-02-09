خلال ساعات.. محاكمة 102 متهم بأحداث شغب "عفرتو" فى المقطم

كتب أحمد حسنى

تنظر الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 102 متهم "مخلى سبيلهم" لاتهامهم فى أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التى وقعت فى يناير 2018، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم "مخلى سبيلهم" إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتى شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهما بضرب «عفرتو» ما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أن ضابطًا وأمين شرطة بقسم المقطم، احتجزا محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيًا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.