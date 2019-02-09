حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء احمد عبدالقوى وعمر شلبى معاونى المباحث من ضبط كل من "احمد .ج.م” 18 عاما و”عطية .م.ع “22 عاما عاطل وسبق اتهامة فى عدة قضايا اخرى، ومقيمان بقرية أم سالم بمركز بركة السبع فى المنوفية، بتكوين تشيكلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى سرقة الدرجات النارية، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح نارى وقصافة حديدية لاستخدامها فى مزاولة نشاطهما الاجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب العديد من وقائع سرقات الدراجات النارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.