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حبس صاحب مطعم متهم بسرقة كراسى من مخزن إشغالات جهاز مدينة 6 أكتوبر

السبت، 09 فبراير 2019 03:09 م
حبس صاحب مطعم متهم بسرقة كراسى من مخزن إشغالات جهاز مدينة 6 أكتوبر كلابش-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس صاحب مطعم متهم بسرقة كراسي من مخازن الإشغالات التابعة  لجهاز مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
كانت دورية أمنية ألقت القبض على المتهم، بالقرب من جهاز مدينة 6 أكتوبر، أثناء قيامه بتحميل كراسي على سيارة نقل، بعد سرقتها من مخازن الإشغالات التابعة للجهاز.
 
وأنكر المتهم فى تحقيقات النيابة سرقته الكراسى، وقال إنه يملك مخزن بالقرب من موقع الجهاز، وانه ينقل منه مستلزمات المطعم المملوك له، وأثناء نقل الكراسي من المخزن إلى المطعم، سقط كرسيين بالقرب من جهاز المدينة، فتوقف لإعادتهم للسيارة، وتصادف مرور الدورية الأمنية التى ألقت القبض عليه بتهمة سرقة الكراسى.
 
 
 
 
 
  

 


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