وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى الحدود مع كولومبيا إلا أن القوات الفنزويلية منعتها من دخول البلاد حيث قال الرئيس "نيكولاس مادورو" إنه ليس هناك أزمة إنسانية في بلاده كما أنه ليس هناك حاجة إلى المساعدات الأجنبية.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة "خوان جوايدو" - في 23 من شهر يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد..

وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.